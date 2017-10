Justin Bieber à moitié nu : Il affiche fièrement son torse musclé et tatoué

Il ne manque pas une occasion d'enlever son T-shirt, et personne ne s'en plaint. Car quand Justin Bieber se balade torse nu sous le soleil chaud de Californie, il n'y a plus qu'une chose à faire, apprécier la vue. A en juger par les photos disponibles dans notre diaporama, JB n'a pas manqué un seul de ses entraînements à la salle de gym. Pectoraux saillants et tablette de chocolat apparente, le jeune chanteur de 23 ans a fière allure.

Alors qu'on le croyait au bout du rouleau depuis l'annulation de sa tournée pour cause de burn-out en juillet dernier, Justin semble avoir retrouvé la forme et le moral. Entre les visites à l'église (avec son sexy pasteur Carl Lentz) et les après-midis au skate park, l'ex de Selena Gomez profite pleinement de cette pause professionnelle.

Heureusement, l'interprète de Sorry et de Despacito reste actif sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir de ses 92 millions d'abonnés. On sait donc qu'il a récemment passé une soirée avec son ami Niall Horan (des One Direction) et qu'il a adoré le film Spider-Man : Homecoming, dont il a salué la performance de Tom Holland.