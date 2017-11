Justin Bieber a pourchassé Selena Gomez : "Elle devait être reconquise"

Trois ans après leur énième rupture qui semblait pourtant définitive, Selena Gomez et Justin Bieber ont remis le couvert. Après avoir fréquenté The Weeknd (alias Abel Tesfaye) pendant dix petits mois, la chanteuse de 25 ans a finalement renoué avec son ex il y a environ deux semaines, passant désormais tout son temps libre avec lui à Los Angeles.

On le savait, l'interprète de Purpose a repris contact avec son ex peu de temps après son opération. Très affaiblie à cause du lupus qu'elle combat depuis plusieurs années, Selena Gomez a effectivement subi une greffe de rein et s'est discrètement remise sur pied au cours de l'été. Dans les moments difficiles, la jeune femme a donc pu compter sur le soutien de ses proches, mais également sur la présence de son premier amour, qui n'a pas cessé de lui envoyer des textos.

Selon le site TMZ, le jeune homme de 23 ans a effectivement "couru" de longues semaines après Selena Gomez, alors toujours en couple avec The Weeknd, bien déterminé à revenir dans ses bonnes grâces après l'avoir fait souffrir il y a quelques années. "Selena devait être reconquise", glisse un proche. Méfiante au début, l'interprète de Wolves a progressivement accepté d'accorder sa confiance au Biebs, qui n'a cessé de lui répéter qu'il avait mûri. Bouleversé par les problèmes de santé de sa belle, le chanteur a eu le déclic après cette "urgence médicale potentiellement mortelle". "Il ne savait pas trop ce qu'elle signifiait encore pour lui jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle pouvait mourir... et ça a fait toute la différence", écrit TMZ.

S'ils n'ont pas encore officialisé ce retour de flamme, les deux tourtereaux ne cessent de s'afficher ensemble, plus complices que jamais. Sur les réseaux sociaux, une vidéo de Selena Gomez en train de faire la sérénade à son chéri via visioconférence, a pourtant fait surface ce 2 novembre. Elle y interprète le tube de sa BFF Taylor Swift Gorgeous et les paroles parlent d'elles-mêmes. "You're so gorgeous / I can't say anything to your face / 'Cause look at your face / And I'm so furious". ("Tu es tellement beau / Je ne peux rien te balancer à la face / Parce que regarde ta face / Je suis tellement furieuse").