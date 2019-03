Justin Bieber : Admiratif devant son épouse Hailey, craquante en petite culotte

Justin et Hailey Bieber se sont mariés civilement en septembre dernier, mais ils ne sont pas pressés d'organiser leur grande cérémonie ! Le chanteur traverse une période difficile sur le plan mental et lutte contre la dépression. Il retrouve le sourire et la joie de vivre grâce à son épouse, irrésistible en sous-vêtements.

@justinbieber compte plus de 106 millions de followers sur Instagram. Il y a publié de nouvelles photos cette semaine, dont une de son épouse, le top model Hailey Bieber (née Baldwin).

Sur l'image, la jolie blonde de 22 ans est allongée sur un lit. Elle porte un débardeur blanc, une culotte Victoria's Secret et le collier de son mari, à l'effigie de sa marque de vêtements The House of Drew.