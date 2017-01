Justin Bieber assailli par les fans lors de ses vacances sous le soleil

Justin Bieber a terminé l'année sous le soleil. Le chanteur canadien de 22 ans s'est envolé en famille sous le soleil de la Barbade, la région d'où est originaire la popstar Rihanna. L'interprète de What Do You Mean a été photographié entouré d'une horde de groupies, ravies de tomber sur leur chanteur préféré lors des fêtes de fin d'année.

Le beau gosse aux nombreux tatouages a roulé des mécaniques en prenant la pose avec ses nombreuses admiratrices sur une plage de sable blanc. Des photos qui vont sans doute faire le tour des réseaux sociaux, bien que le Biebs ait quitté Instagram depuis l'été dernier pour préserver sa vie privée. Pendant ce temps-là, son ex, Madison Beer, était photographiée sur une plage de Malibu avec son nouveau compagnon Jack Gilinsky.

À défaut d'avoir retrouvé l'amour, Justin Bieber s'est offert une pause en famille bien méritée après des mois sur les routes dans le cadre de son Purpose World Tour. Il a profité des fêtes avec son frère Jaxon (7 ans) et sa soeur Jazmyn (8 ans), les enfants de son père Jeremy et de son ex-compagne Erin Wagner. Rappelons que ce dernier s'est depuis remarié avec la jeune Chelsey Rebelo, qui était elle accompagnée de sa fille Allie. Rentré aux Etats-Unis, Justin Bieber était dimanche soir de l'une des plus grosses fêtes de ce début d'année 2017, à Miami, faisant la bringue jusqu'au bout de la nuit entre les clubs LIV et E11EVEN, en compagnie notamment du footballeur Odell Beckham Jr.

De quoi faire oublier au jeune Bieber ses récents ennuis avec la justice ! En effet, il a été condamné en Argentine à la suite de son altercation avec un photographe et un juge de Floride l'a aussi condamné à verser plus de 5000 dollars à une maman, qui a déboursé un peu moins de 2000 dollars pour un meet-and-greet de luxe avec sa fille Gabriela, en marge de sa tournée.

C'était avant que le chanteur ne décide de mettre un terme à cette pratique, soi-disant pour le bien de sa santé mentale. Le Daily Mail qui rapporte l'information précise que l'idole des jeunes n'était pas présente à l'audience et n'avait même pas pris la peine de dépêcher un avocat pour le défendre. L'amende ne représente qu'une petite bagatelle pour le Biebs qui a engrangé plus de 56 millions de dollars de revenus l'an passé, selon le magazine Forbes.

Coline Chavaroche