Justin Bieber clashe The Weeknd, le chéri de son ex Selena Gomez

Depuis que son ex-petite amie, la chanteuse Selena Gomez, a été aperçue en pleine séance de baisers fougueux avec le chanteur The Weeknd, Justin Bieber est régulièrement sollicité par les paparazzi pour donner son avis sur cette nouvelle romance.

Après avoir affirmé qu'il s'agissait d'un coup de publicité (il n'est pas le seul à penser cela, le mannequin Bella Hadid étant persuadé que la jeune femme se sert de son ex-chéri pour booster sa carrière), le chanteur de 22 ans a été amené à s'exprimer sur la musique de son rival. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été très tendre avec l'interprète de Starboy...

Vendredi soir (20 janvier), le Biebs a ainsi été aperçu à la sortie du restaurant Delilah, à Los Angeles. Alors qu'il s'apprêtait à regagner son véhicule avec un ami, un caméraman de TMZ lui a demandé s'il aimait les chansons de The Weeknd, alias Abel Tesfaye. La réponse ne s'est pas faite attendre très longtemps : "Mon Dieu non, je ne peux pas écouter une seule chanson de The Weeknd ! C'est de la m**de trop chelou", a-t-il glissé avec un sourire. Des propos qui ont bien évidemment été enregistrés et diffusés en vidéo.