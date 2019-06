Justin Bieber : Déclaration enflammée à son épouse, Hailey Baldwin

Les followers de Justin Bieber pensent également que Selena Gomez lui a inspiré sa nouvelle chanson, en collaboration Chris Brown, Don't Check On Me. Cette chanson parle de comment tourner la page après une rupture. Alors, lorsque l'artiste partage son nouveau tube sur son compte Instagram le 27 juin 2019, les fans du couple Jelena (formé par Justin et Selena) s'empressent de penser à son elle : "Tu es marié et tu penses encore à ton ex ? Pauvre Hailey !", "Le fait qu'Hailey ne fasse pas la promotion de ce titre prouve que nous avons raison et qu'il l'aime encore !"