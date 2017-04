Justin Bieber dépense une somme folle pour un Grillz rose et clinquant

Rien n'est trop beau pour Justin Bieber ! Actuellement en tournée dans le monde entier dans le cadre de son Purpose World Tour, le chanteur canadien s'est offert une pause grand luxe. Selon les informations du site américain TMZ, l'idole des jeunes a déboursé une petite fortune pour s'offrir un nouveau sourire très bling-bling.

À l'instar de la popstar Madonna, du rappeur Tyga ou encore de la chanteuse Katy Perry, le jeune homme de 23 ans a succombé à la tendance du Grillz ! Et pas n'importe lequel puisque il a demandé à la boutique réputée Gold Teeth God, un joailler réputé de Los Angeles, de s'en charger.

La semaine dernière, le Biebs s'est rendu chez le bijoutier afin qu'il prenne ses empreintes dentaires pour ce dentier très mode. Cinq jours plus tard, Justin Bieber pouvait venir récupérer son nouveau bébé, en or et saphirs roses. Le Grillz en question recouvre six dents du haut et six dents du bas et compte six carats de saphir. Rien que ça !

Tout ce luxe a un prix et l'interprète de What Do You Mean aurait déboursé un peu plus de 13 000 euros pour s'offrir ce petit bijou. Pas peu fier du résultat, le joailler a publié plusieurs vidéos ainsi qu'une photo de sa clinquante pièce sur les réseaux sociaux. "Béni soit Justin Bieber et son 6x6 en or et saphirs roses", pouvait-on lire en légende d'une vidéo du chanteur en train d'essayer le Grillz.

Un nouveau look qui ne devrait pas passer inaperçu...