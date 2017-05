Justin Bieber : En couple avec une ravissante actrice ?

Il semblerait bien que Justin Bieber ait dit bye bye à son top brésilien pour roucouler depuis plusieurs semaines avec l'actrice et chanteuse Hailee Steinfeld (20 ans), qu'on a notamment pu voir dans le second volet de Pitch Perfect... Selon nos confrères de TMZ, le couple serait plus amoureux que jamais et ne se quitterait plus !

Qu'importe les déclarations de l'agent de l'interprète de Love Myself qui a démenti la bombe du site américain en assurant "qu'il n'y avait absolument rien" entre le Canadien et la ravissante brune, le jeune couple aurait été aperçu dans un bar en amoureux à New York le 1er mai.

Le chanteur âgé de 23 ans aurait rencontré Hailee grâce à un pasteur, Carl Lentz, alors qu'ils participaient tout deux à une messe, dans la même église... Comme par hasard ! TMZ assure que le célèbre interprète de Baby et la jeune femme aurait entamé une relation "qui a quitté la zone amicale". Le site américain a par la suite ressorti des archives d'un certain cliché où l'on peut apercevoir le chanteur en Facetime avec une jeune femme brune en mars dernier, et il semblerait bien que celle-ci soit Hailee Steinfeld.

Décidément, il les aime bien les Haile(e)y ce Justin Bieber. Souvenez-vous, le jeune homme s'affichait au bras de la sublime Hailey Baldwin (best friend des Kendall Jenner et autres it girls en tout genre) plus amoureux que jamais dans les rues de LA.

Au début de l'année, c'était avec un autre garçon que celle qui a été révélée par True Grit des frères Coen avait officialisé pourtant... La jeune vedette américaine avait posé avec le footballeur Cameron Smoller, frère de Cully Smoller, un ami du mannequin Gigi Hadid.