Justin Bieber et Hailey Baldwin affichent leur amour à New York

Justin Bieber et sa fiancée sont plus amoureux que jamais, et ne s'en cachent pas ! De retour à New York après un rapide passage par Miami et Los Angeles, Hailey Baldwin et son petit ami chanteur se sont offert une séance shopping dans la grosse pomme, ce vendredi 27 juillet 2018. L'occasion pour le jeune couple d'afficher - une nouvelle fois - son amour au grand jour.

Après une soirée au cinéma lors de laquelle ils sont sortis bras dessus, bras dessous, le duo a profité d'une journée estivale pour faire des emplettes. L'interprète de 24 ans et le mannequin ne se privent pas des démonstrations d'affection devant les photographes, qui n'en perdent pas une miette. Aussi bien dans un parc, dans un café que sur Instagram, Justin Bieber et sa fiancée de 21 ans multiplient les câlins et baisers en pleine rue.