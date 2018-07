Justin Bieber et Hailey Baldwin : Baisers fougueux et hot dans la piscine

Entre Justin Bieber et Hailey Baldwin, c'est l'amour fou. Après avoir annoncé ses fiançailles avec la nièce d'Alec Baldwin et lui avoir offert une sublime et très voyante bague, l'interprète de Sorry continue de s'afficher avec sa future femme. Sur Instagram, ce 14 juillet 2018, il a posté une photo de lui et sa belle s'embrassant fougueusement dans une piscine. En maillot de bain, leurs corps serrés, les deux tourtereaux signent là un cliché hot. En l'espace de huit heures, la photo avait été likée plus de 5,8 millions de fois.

Tout juste fiancés, les amoureux ont été aperçus à plusieurs reprises par les photographes depuis leur retour à New York, mardi 10 juillet. Le chanteur de 25 ans et le mannequin de 21 ans venaient de rentrer de leur voyage aux Bahamas, destination que l'interprète de What Do You Mean? a choisie pour faire sa demande un genou à terre samedi dernier.

Le 13 juillet, le couple était croisé à la sortie d'un immeuble avec une grosse valise rouge. Justin Bieber, casquette sur la tête, a même pris le temps de poser avec quelques fans. Les deux fiancés sont ensuite montés dans une voiture et sont partis.