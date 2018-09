Justin Bieber et Hailey Baldwin : Déjà en route pour le mariage !

Un peu plus de deux mois après leurs fiançailles surprise, Justin Bieber et Hailey Baldwin ont d'ores et déjà franchi une étape cruciale dans l'organisation de leurs noces. Jeudi, le couple a été aperçu au palais de justice de New York pour obtenir une licence de mariage. Un document valable seulement 60 jours...

Justin Bieber and Hailey Baldwin Go to Marriage License Courthouse https://t.co/gx8MbvDrAc — TMZ (@TMZ) September 13, 2018

De son côté, People assure que les tourtereaux ne sont pas encore légalement mari et femme mais qu'ils planifient le jour J. "Ils ont engagé une organisatrice et ils cherchent l'endroit où le faire. Le plan, pour le moment, est d'avoir un 'vrai' mariage", a déclaré un ami de Justin Bieber. Ce n'est donc qu'une question de temps...

