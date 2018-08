Justin Bieber et Hailey Baldwin : Fiancés fous amoureux, câlin torride en public

L'été, les stars américaines s'envolent pour Hawaï, le Mexique ou la Méditerranée. Justin Bieber et Hailey Baldwin ont décidé de profiter du leur à New York. Câlins dans un parc ou complices au ciné, les fiancés s'éclatent dans la Grosse Pomme...

Justin et Hailey sont à New York depuis leur retour de week-end en amoureux au Mexique, début juin. Ils y ont à nouveau été surpris les lundi 30 juillet et vendredi 3 août. En début de semaine, le chanteur de 24 ans et sa fiancée ont profité d'un après-midi ensoleillé dans un parc. Installés sur une nappe de pique-nique, ordinateurs à disposition, Justin et Hailey se sont embrassés et câlinés à outrance, signe d'un amour brûlant.

Vendredi, Justin Bieber et Hailey Baldwin ont déjeuné dans un restaurant puis sont allés au cinéma. La nièce d'Alec Baldwin était habillée d'un look sporty notamment composé d'un jogging I AM GIA et de baskets Off-White™. Le mannequin s'inspire visiblement de son fiancé, vu ces derniers mois en jogging ou short.

Côté actu, Hailey prépare déjà la rentrée ! La jolie blonde figure en couverture du numéro de septembre de l'édition japonaise du magazine Vogue.