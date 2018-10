Justin Bieber et Hailey Baldwin : La maison de Demi Lovato, leur nouveau cocon ?

Ces photos ne devraient ravir Selena Gomez et lui permettre d'aller mieux. Très affectée par le récent mariage de son ex Justin Bieber et Haily Baldwin qui a participé à sa rechute et à son hospitalisation dans une clinique psychiatrique, la chanteuse américaine de 26 ans ne sera pas heureuse d'apprendre que le couple recherche un nouveau nid d'amour.

Les jeunes époux sont actuellement lancés dans la recherche active d'une maison, de préférence dans le quartier d'Hollywood Hills, en Californie. Et quelle villa ont-il bien pu visiter le 17 avril 2018 ? Celle de Demi Lovato dans laquelle elle a été victime d'une overdose le 24 juillet dernier. Pas de quoi refroidir Justin Bieber et Hailey Baldwin qui sont apparus très complices lors de la découverte des lieux. Le chanteur canadien de 24 ans et le mannequin américain de 21 ans ont été photographiés enlacés sur l'une des terrasses.

La maison de Demi Lovato est d'une superficie de 517 m², compte pas moins de quatre chambres et six salles de bain et aurait été mise en vente au prix de 8,2 millions d'euros par la chanteuse de 26 ans. Depuis son overdose qui a bien failli lui coûter la vie et son entrée en rehab, Demi Lovato ne s'est exprimée qu'une seule fois pour rassurer ses fans.

Si Justin Bieber s'est montré bouleversé par l'hospitalisation de Selena Gomez, se recueillant à l'église et versant quelques larmes, il a depuis retrouvé le sourire. Hailey Balwin a de son côté confié ses envies de maternité.