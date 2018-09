Justin Bieber et Hailey Baldwin : Les détails du mariage dévoilés...

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Justin Bieber et Hailey Baldwin sont ainsi impatients de connaître les détails de leur futur mariage. L'heureux événement pourrait avoir lieu au Canada, où Justin a acheté une villa de luxe.

Justin Bieber est l'heureux propriétaire d'une maison située dans la province d'Ontario (sa province de naissance), au Canada. Le chanteur de 24 ans a dépensé 5 millions de dollars (près de 4,3 millions d'euros) pour en faire l'acquisition. La villa dotée de 4 chambres, d'une écurie et d'une piste équestre pourrait accueillir son mariage, selon TMZ repris par le Mail Online. Un événement auquel assisteront les familles et amis respectifs des deux époux, entourage dont font partie le mentor de Justin, Usher, ainsi que DJ Khaled et les mannequins Ireland Baldwin (la cousine de Hailey), Kendall Jenner et Gigi Hadid.

Justin Bieber et Hailey Baldwin souhaitaient à l'origine se marier en 2019. Les fiancés ont changé d'avis et se sont rendus à un cabinet matrimonial à New York. Très ému, Justin aurait pleuré et confié à Hailey qu'il avait "hâte de [l']épouser." Ce rendez-vous a déclenché une rumeur leur prêtant un mariage secret, rumeur démentie sur Twitter par la nièce de l'acteur Alec Baldwin.