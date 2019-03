Justin Bieber et Hailey Baldwin : Leur mariage est une nouvelle fois repoussé

La grande fête avec famille et amis n'est pas pour tout de suite. Après un mariage express en tête à tête à New York, en septembre dernier, Justin Bieber et Hailey Baldwin prévoient d'organiser une seconde cérémonie en présence de leurs proches. Mais selon les informations de People publiées ce 18 mars 2019, ce deuxième mariage a été, une fois encore, reporté.

"Ils prévoient toujours de se marier, mais ce n'est pas leur priorité pour le moment, a confié une source. Ils n'ont pas envoyé de nouvelles invitations. Ils vont attendre que Justin Bieber se sente mieux et se réjouissent d'organiser à nouveau leur mariage." Après un long passage à vide marqué par des addictions aux antidépresseurs et au sexe, le chanteur de 25 ans a réussi à se sevrer seul. Mais depuis plusieurs mois, il souffre de dépression, un combat qu'il a récemment évoqué sur son compte Instagram.