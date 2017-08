Justin Bieber justifie l'annulation de sa tournée et dévoile un tatouage "saint"

Pour la première fois depuis l'annulation de sa tournée, Justin Bieber s'est directement exprimé sur les réseaux sociaux pour justifier sa décision de tout arrêter pour prendre du temps pour lui.

Mercredi 2 août, le chanteur de 23 ans s'est donc emparé de son compte Instagram pour diffuser un long message dans lequel il rappelle avant toute chose qu'il se sent "reconnaissant" et "béni" de poursuivre ses rêves grâce au soutien et à la fidélité de ses fans. Lancée, la star canadienne a assuré dans sa lettre que ses expériences et ses erreurs passées lui avaient permis de mieux apprendre à se connaître et de grandir en appréhendant l'avenir avec plus de sérénité.

"Je suis TRES conscient que je ne serai jamais parfait, et que je vais continuer à faire des erreurs, mais je ne laisserai plus mon passé dicter mon futur... J'aurai honte de mes erreurs. Je veux être un homme qui apprend de ses erreurs et qui en sort grandi. (...) En prenant ce temps pour moi je souhaite faire passer le message que je veux exister dans la DURÉE... Je veux que ma carrière dure, mais je veux aussi que mon esprit, mon coeur et mon âme durent. Afin de devenir l'homme que je veux être, l'époux que j'aimerais éventuellement être et le père que je souhaite devenir être", a-t-il entre autres écrit.