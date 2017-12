Justin Bieber : Réaction inattendue après un rendez-vous avec Selena Gomez

Le dernier passage de Selena Gomez a particulièrement été remarqué. Avec une apparition réussie, dans une robe Coach, à la soirée des British Fashion Awards organisée le 4 décembre dernier au Royal Albert Hall mais aussi avec une bain de foule en top transparent et tétons visibles. La chanteuse américaine de 25 ans qui est récemment passée au blond ne s'est pas éternisée sur le territoire britannique puisqu'elle est déjà de retour en Californie.

Si Selena Gomez a tout fait pour ne pas être repérée avec Justin Bieber le 6 décembre dernier, c'est loupé. Très rapidement retombée dans les bras du chanteur canadien de 23 ans après sa rupture avec the Weeknd, l'interprète de Wolves ne le quitte plus. Inséparables, les amoureux rabibochés partagent le même amour pour les sorties spirituelles et les rendez-vous à l'église.

La tête enfouie dans son imposant col roulé, Selena Gomez était également habillée d'un jean slim et portrait un sac seau coloré. Justin Bieber s'est montré bien moins discret que sa compagne en enchaînant les grimaces. Le chanteur s'est montré particulièrement excité en jouant les faux boxeurs avec son ami Harry Hudson à la sortie de la messe célébrée à Beverly Hills.

Le chanteur canadien qui fait un break dans sa carrière musicale s'est montré plus sérieux en publiant un tendre message sur son père Jeremy. "J'aime vraiment apprendre à connaître mon père sans cesse, j'aime surmonter des passages difficiles pour obtenir de bonnes choses... Les relations valent la peine de se battre, surtout avec la famille. Je t'aimerai à tout jamais papa !", a-t-il publié sur Facebook, un texte accompagné d'une photo de son père et lui de dos., marchant dans la rue.