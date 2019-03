Justin Bieber se confie sur sa dépression : "Priez pour moi, les gars"

En commentaire d'une ancienne photo de lui datant de 2016, sur laquelle il apparaît au côté de son manager Scooter Braun et de Kanye West, l'interprète de Love Yourself a écrit : "Les gars, je voulais juste vous tenir un peu au courant en espérant que ce que je traverse vous parlera. J'ai beaucoup lutté. Je me sens juste super déconnecté et bizarre..." Il poursuit alors, non sans optimisme : "Je rebondis toujours, donc je ne m'inquiète pas, je voulais juste vous faire signe et vous demander de prier pour moi, les gars. Dieu est fidèle et nos prières marchent vraiment, merci... La période la plus humaine à laquelle j'ai dû faire face..." Dimanche, c'est depuis son jet privé que le Canadien a dévoilé en story une escapade à la montagne avec sa jeune épouse, Hailey Baldwin.

Selon une source de People, ce message à la fois sincère et encourageant ferait pleinement partie du traitement que suit la star depuis plusieurs semaines : "C'était une étape importante pour lui. Il était un peu nerveux d'en parler publiquement, mais il sait aussi que ce niveaux d'honnêteté fait partie du chemin pour aller mieux. Il a décidé qu'il était temps d'en parler, et de faire savoir à tout le monde ce qu'il se passe." Déjà en février dernier, le magazine américain avait annoncé que Justin Bieber était soigné pour dépression.