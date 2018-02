Justin Bieber : Son boxer déjà porté accessible pour quelques billets...

Entré au musée par le biais de sa statue de cire, Justin Bieber continue de laisser son empreinte et, cette fois, c'est grâce à ses sous-vêtements. Une exposition qui lui est consacrée propose aux visiteurs de voir, notamment, un boxer qu'il a déjà porté...

Depuis le 18 février, la petite ville de Stratford dans l'Ontario au Canada, où vivait le chanteur, accueille l'exposition Justin Bieber Exhibit – Steps to Stardom. Les visiteurs peuvent voir une soixantaine d'objets ayant appartenu à l'interprète de Sorry, Baby ou Love Yourself. Justin Bieber et ses proches ont prêté des chaussures de sport, des instruments de musique, des disques d'or ou encore des planches de surf, des récompenses, des photos personnelles... Le plus étonnant reste la présentation d'un boxer au logo Ellen, issu de la collection de l'animatrice télé américaine Ellen DeGeneres, que le chanteur avait porté et montré en direct sur son plateau en 2011.