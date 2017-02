Justin Bieber torse nu pour son retour sur Instagram : Un gros coup de pub...

La vengeance est un plat qui se mange froid. L'été dernier, Justin Bieber a quitté Instagram après s'être clashé avec son ex de longue date, la chanteuse Selena Gomez, au sujet de sa nouvelle petite amie de l'époque Sofia Richie. Au grand dam de ses fans, l'idole des jeunes avait alors décidé de quitter les réseaux sociaux... mais c'était pour mieux revenir !

Le chanteur de 22 ans a finement négocié son retour sur la Toile. C'est à l'occasion de la mi-temps du Super Bowl qu'il a fait son retour sur le célèbre réseau social où il publié, après vingt-quatre semaines d'absence... une publicité pour T-Mobile. Motivé par l'appât du gain, le Super Bowl étant l'événement sportif le plus suivi aux Etats-Unis, la star aux 77,2 millions d'abonnés a dû encaisser un très gros chèque pour ce coup de com'.

Que les fans se rassurent, l'interprète de What Do You Mean a ensuite rapidement repris ses bonnes habitudes et documenté sa page personnelle. Photo dans son lit, selfie dans le miroir, soirée entre amies... le Biebs a fait plaisir à ses nombreux followers.

"Je suis trop content", a-t-il écrit en légende d'une photo de lui, torse nu. Il n'est pas le seul à être heureux puisqu'ils sont des millions à célébrer son retour en ligne. Ce qui n'est certainement pas le cas de son ex Selena Gomez qui, en son absence, a refait sa vie avec un chanteur que Justin déteste, le très talentueux The Weeknd.