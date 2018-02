Justin Bieber : Un bébé en route, il va encore être grand frère...

Justin Bieber va être une nouvelle fois grand frère. Son père Jeremy Bieber et son épouse Chelsey Rebelo, attendent un heureux événement. Le papa du chanteur a lui-même annoncé la nouvelle.

C'est sur Instagram que Jeremy Bieber a dévoilé la grossesse de son amoureuse, qu'il a épousée le 21 février dans un cadre sublime en Jamaïque. Un mariage auquel assistaient Justin Bieber et sa chérie Selena Gomez. "Ma sublime épouse et...", a-t-il écrit en légende d'un cliché représentant Chelsey en bikini et avec un ventre bien rond. Selon le site TMZ, la jeune femme, qui en serait à presque cinq mois de grossesse, est enceinte d'une petite fille. Ce qui signifie que bébé devrait pointer le bout de son nez au début de l'été...

Jeremy Bieber est déjà le papa de Justin (23 ans), né de sa relation passée avec Pattie Mallette, ainsi que de Jazmyn (9 ans) et Jaxon (8 ans), issus de son autre relation terminée avec Erin Wagner.