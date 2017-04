Justin Theroux et Jennifer Aniston : Leur séjour romantique et stylé à Paris

Oubliés les Brangelina, exit les Garfleck... les regards se tournent aujourd'hui – enfin depuis quelques années déjà – sur le couple formé par Jennifer Aniston et Justin Theroux. Les deux tourtereaux, qui s'étaient dit oui le 5 août 2015, sont devenus les nouveaux chouchous de la presse et du public qui n'a d'yeux que pour eux.

Les deux intéressés sont d'ailleurs dans notre chère capitale, Paris, et ils ne sont pas passés inaperçus. Le 11 avril, les deux stars américaines créaient l'événement lors d'un dîner de gala Louis Vuitton, au musée de Louvre. Une apparition en tandem qui a fait sensation, d'autant que le couple s'y est affiché tendrement amoureux et qui plus est très assorti dans des ensembles noirs en cuir.