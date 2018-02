Justin Theroux se console tendrement après sa rupture avec Jennifer Aniston

Fervent défenseur de la cause animale, Justin Theroux a récemment profité d'un passage à Austin (Texas) pour visiter un refuge pour animaux et encourager les fans à adopter des chiens et des chats orphelins d'un foyer. Sur plusieurs photos publiées dimanche 26 février 2018 sur son compte Instagram, l'acteur et producteur de 46 ans est ainsi vu en train de câliner d'adorables chiots.

"Une autre visite très inspirante avec des gens et des chiots incroyables chez @austinpetsalive. Je n'arrive pas à comprendre comment ils font ce qu'ils font, jour après jour, de façon aussi régulière et aimante, pour sauver autant de chiens et de chats. Je recommande FORTEMENT d'y aller pour se faire mordre le nez par un bébé pitbull sans dents. Ils sont encore trop petits mais lorsqu'ils seront prêts, allez les sauver", a-t-il écrit.