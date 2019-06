Justin Theroux : Son voisin responsable de sa rupture avec Jenifer Aniston ?

Justin Theroux (47 ans) est en pleine bataille judiciaire contre son voisin, Norman Resnicow (71 ans). La base de cette dispute est un rooftop que les deux copropriétaires partagent. D'après Justin Theroux, son voisin l'empêche et le bloque pour profiter seul de la terrasse commune, nous apprend le site TMZ.com.

Cette guerre a débuté en 2017 lorsque Justin et son ex Jennifer Aniston avaient entrepris des travaux de rénovation sans installer immédiatement de système d'insonorisation. Cet oubli aurait rendu fou le voisin qui, depuis, multiplie les petites mesquineries. Le comportement de Norman Resnicow serait même responsable de plusieurs disputes entre Jennifer Aniston et Justin Theroux.

La guerre du rooftop

Norman Resnicow a développé un large panel d'activités plus ou moins tordues pour importuner Justin. Ainsi, il mettrait volontiers sa musique trop fort. Il menace également de couper l'eau et électricité si son voisin ne se conforme pas à ses exigences. Pour varier les plaisirs, il l'aurait aussi menacé avec un objet ressemblant à un harpon.

Malgré une ordonnance restrictive temporaire lui interdisant d'entrer en contact avec Justin Theroux, l'homme tente par tous les moyens de communiquer avec lui : "Tous les soirs de la semaine, M. Resnicow braque une lampe de poche sur la propriété de M. Theroux", a précisé l'avocat de Justin sur TMZ. On aperçoit également le voisin en train de rôder en pleine nuit près de l'appartement de l'acteur.

Inquiet par rapport au comportement pervers de son voisin, Justin Theroux a fait installer des caméras autour de son appartement. On y voit clairement Norman s'approcher et tenter plusieurs tactiques d'intimidation. "Norman Resnicow a maintenant une conduite obsessionnelle et voyeuriste", expliquait l'avocat de Justin Theroux, Eric Sherman, dans une lettre adressée au juge.