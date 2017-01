Justin Timberlake : Aimanté par sa belle Jessica Biel et son décolleté XXL

Vedette du spot d'introduction imaginé par l'animateur du soir Jimmy Fallon, Justin Timberlake a lui aussi marqué la 74e soirée des Golden Globes. Cité pour le morceau Can't Stop the Feeling (pour le film d'animation Les Trolls), le chanteur-acteur a foulé le tapis rouge du Beverly Hilton Hotel au côté de sa sublime compagne, Jessica Biel.

Force est de reconnaître que les deux tourtereaux n'avaient lésiné sur les moyens pour aimanter les regards au coeur de cette jungle surpeuplée de stars hollywoodiennes. Très élégant dans son costume Tom Ford, Justin Timberlake a posé fièrement au côté de la maman de leur petit Silas. Habillée d'une création très originale signée Elie Saab, Jessica Biel a indéniablement attiré les regards, en haut avec un décolleté XXL et en bas avec une jupe noire et blanche brodée de fleurs de couleur.

Sur le tapis rouge, l'interprète de Rock Your Body n'avait d'yeux que pour sa dulcinée dont il a loué certains talents au micro de Ryan Seacrest. "Ma femme est la meilleure du monde", a-t-il déclaré à propos de sa manière d'assurer la promotion d'un film, et plus particulièrement celle de Trolls (et leurs fameux déguisements d'Halloween). Il raconte cette anecdote : "Une semaine avant la sortie du film, en pleine promo, nous étions en balade quand quelques enfants nous ont reconnus dans les personnages. Et ma femme leur disait 'c'est bien ça, ça vient du film d'animation DreamWorks Trolls qui sort en novembre'. Et moi je me suis dit que je lui était redevable !" Adorable !