Justin Timberlake : Avant Jessica Biel, il avait craqué pour une Spice Girl...

Justin Timberlake est l'heureux mari de Jessica Biel et le papa comblé d'un petit garçon prénommé Silas (3 ans). Avant de rencontrer l'actrice et de fonder leur petite famille, le chanteur a fait craquer des millions de filles dans le groupe NSYNC. Il fait une révélation sur ces folles années : JT est sorti avec l'une des Spice Girls...

C'est sur le plateau d'Ellen DeGeneres que Justin Timberlake a fait cet aveu. La star de 37 ans était conviée avec ses ex-acolytes de NSYNC en marge de l'inauguration de l'étoile du groupe sur la célèbre promenade du Walk of Fame. Avec la charismatique présentatrice, les chanteurs se sont prêtés au jeu du Never Have I Ever ("Je n'ai jamais...").

À l'affirmation "Je ne suis jamais sorti avec une Spice Girl", Justin Timberlake a timidement répondu la vérité. En silence, il a retourné sa pancarte du côté "Je l'ai fait".