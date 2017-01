Justin Timberlake : Dandy stylé, il apporte son soutien à sa chérie Jessica Biel

Ils célèbrent en 2017 leur dix ans de relation. Plus soudés et in love que jamais, Jessica Biel et Justin Timberlake ont de nouveau attiré l'attention des photographes mardi 10 janvier à Los Angeles lors de l'avant-première du film Book of Love, deux jours après s'être affichés main dans la main sur le tapis rouge des Golden Globe Awards.

Venue assister à la projection du film dans lequel elle tient la vedette aux côtés de Jason Sudeikis et de la jeune Maisie Williams (Game of Thrones), Jessica Biel a ainsi pu compter sur la présence et le soutien infaillible de son époux. Sur le tapis rouge du cinéma Pacific Theatres situé au centre commercial The Grove, les parents du petit Silas (1 an) se sont échangés quelques mots discrets et des sourires complices avant de rejoindre la compagnie des autres personnalités présentes. L'actrice Beverley Mitchell, amie de longue date de Jessica Biel et sa collègue dans la série Sept à la maison, avait notamment assuré le déplacement, à l'instar du comédien Ed Helms (Very Bad Trip).

Récemment invitée sur le plateau de l'émission d'Ellen DeGeneres, Jessica Biel a admis qu'elle cherchait toujours le gros "défaut" de Justin Timberlake, après s'être moquée des dernières rumeurs qui la disait soi-disant enceinte d'un deuxième enfant. "Merci de me l'avoir annoncé, c'est génial !", a-t-elle répliqué dans un rire, promettant à son interlocutrice qu'elle appellerait son bébé Ellen si c'était une fille. S'il n'est pas encore tout à fait prêts à donner un petit frère ou une petite soeur à Silas, l'interprète de My Love avait quant à lui affirmé en octobre dernier au micro d'Extra qu'il "s'amusait beaucoup à s'entraîner" à faire des bébés avec sa femme. C'est qu'ils n'ont pas le temps de s'ennuyer chez les Timberlake !