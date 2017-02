Justin Timberlake et Jessica Biel : Avec leur fils Silas, "c'est la crise" !

Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel ont fait sensation lors de leur arrivée sur le tapis rouge de la cérémonie des Oscars, dimanche 26 février. Le couple avait laissé pour la soirée son fils Silas à la maison, s'offrant un instant de répit bien mérité. Car si l'on en croit les récents propos de l'interprète de Cry Me A River, à bientôt 2 ans le bébé fait déjà preuve d'un sacré caractère !

"Il ne veut plus qu'on lui change ses couches. C'est la crise des 2 ans un peu en avance. Du coup, on espère qu'on s'en sortira un peu plus tôt", a confié l'acteur et chanteur de 36 ans aux journalistes du magazine People. Il y a des moments où c'est franchement très difficile et vous vous demandez bien ce que vous êtes en train de foutre. Les huit premiers mois m'ont clairement fait penser aux spectacles d'Ed Sullivan où les gens font tourner des assiettes au bout d'une baguette. Sauf que si vous en faites tomber une, c'est la mort assurée."

Qu'on se rassure, l'ex-compagnon de Britney Spears connaît aussi de merveilleux moments avec son fils qui est devenu pour lui une véritable source d'inspiration, comme en témoigne sa chanson Can't Stop The Feeling, bande originale du film d'animation Trolls.

"Notre fils est venu au monde six mois avant. On était encore un peu dans le brouillard que connaissent les nouveaux parents quand j'ai décroché ce job. C'était fortuit mais en même temps, c'était l'occasion rêvée de créer quelque chose que je pourrais partager avec lui ensuite. C'était l'opportunité de pouvoir partager les choses qui m'inspirent le plus en tant qu'artiste avec mon fils. C'est comme ça que j'ai vu les choses et ça m'a beaucoup inspiré", a-t-il expliqué. Malheureusement pour Justin, sa chanson n'a pas été primée au cours de la 89e cérémonie des Academy Awards au détriment de la chanson City Of Stars, tirée du film La La Land.