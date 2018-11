Justin Timberlake et Jessica Biel bradent leur sublime appartement de New York

L'immobilier de luxe connaîtrait-il quelques remous outre-Atlantique ? Le chanteur américain Justin Timberlake et sa femme l'actrice Jessica Biel ont eu le plus grand mal à vendre leur superbe appartement de New York. Ils ont tout de même empoché 6,3 millions de dollars.

Justin Timberlake Justin Timberlake chante Can't Stop The Feeling et fait danser les Oscars. Les stars sur le tapis rouge du déjeuner des nommés aux Oscars à Beverly Hills, le 6 février 2017 Jessica Biel et Justin Timberlake aux Golden Globes 2017. Interviews d'Anna Kendrick et Justin Timberlake pour "Trolls" sur la plage du Carlton à Cannes, le 11 mai 2016. Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel aux GLSEN Awards à l'hôtel Wilshire de Beverly Hills le 23 octobre 2015. Taylor Swift et Justin Timberlake sur le tapis rouge des iHeartRadio Music Awards à Los Angeles, le 29 mars 2015. Justin Timberlake et Jessica Biel sur le tapis rouge de Players. Best of du premier week-end du festival Rock In Rio, à Rio de Janeiro septembre 2013. Extrait du film Players avec Ben Affleck et Justin Timberlake

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook