Justin Timberlake et Jessica Biel : Cinq ans de mariage et toujours l'amour fou

Le 19 octobre 2012, Justin Timberlake et Jessica Biel se disaient "oui" lors d'une grande cérémonie organisée à Fasano, en Italie. Dix ans de relation et cinq années de mariage plus tard, les parents du petit Silas (2 ans et demi) ont célébré cette semaine leurs noces de bois, prouvant qu'ils s'aiment comme au premier jour.

Jeudi, le chanteur de 36 ans s'est donc saisi de ses comptes Facebook et Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à son épouse, lui adressant à cette occasion une superbe déclaration d'amour. Dans une vidéo enregistrée en studio (et confirmant au passage qu'il prépare officiellement de nouveaux morceaux, quatre ans après The 20/20 Experience), Justin Timberlake est vu en train d'interpréter la chanson de Leon Russell, A Song for You, classique qui a été joué à leur mariage.

"Il y a cinq ans, jour pour jour, je suis devenu l'homme le plus chanceux du monde en échangeant mes voeux avec ma meilleure amie. Cette chanson a été notre première danse. À ma magnifique @jessicabiel : Tu m'as appris tellement sur ce que signifie le véritable amour. Je ne peux pas exprimer avec des mots ce que ces cinq dernières années signifient à mes yeux, donc... 'Écoute la mélodie, car mon amour s'y cache'", a-t-il écrit.