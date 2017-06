Justin Trudeau : Un ministre amusé et en famille à la gay pride de Toronto

Ce week-end, de l'autre côté de l'Atlantique, les Canadiens ont célébré la Gay Pride dans les rues de Toronto. Au milieu des citoyens, Justin Trudeau accompagné de toute sa petite famille ont été aperçus !

Dimanche 25 juin 2017, le Premier ministre canadien, son épouse Sophie Grégoire et ses deux enfants Ella-Grace et Xavier ont affiché leur plus beau sourire lors de la marche des fiertés de Toronto. Drapeau LGBT et feuille d'érable aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, Justin Trudeau a mis le paquet pour afficher son soutien aux associations ayant organisé cet évènement. La Première ministre de l'Ontario Kathleen Wynne était également présente lors de cette journée haute en couleur, aux côtés de celui qui faisait le buzz pour son fessier rebondi il y a peu.

Telle une superstar, le Canadien a été acclamé par des foules de sympathisants qui n'ont pas manqué de lui faire des déclarations. Un jeune homme affichait avec beaucoup d'humour son fanatisme pour le Premier ministre en brandissant une affiche "Hug Me Justin" ("Fais moi un câlin Justin") qui n'a pas manqué de faire sourire le principal intéressé. Sur Twitter, l'homme politique a souhaité ajouter à sa présence que "L'amour c'est l'amour".