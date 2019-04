Kad Merad a pris 12 kilos pour être un gigolo !

Après Ce soir je dors chez toi, Safari, L'Italien et On a marché sur Bangkok, Kad Merad se retrouve une nouvelle fois en tête d'affiche d'un film réalisé par son compère de toujours, Olivier Baroux, avec Just A Gigolo. Dans cette comédie qui est un remake de How to Be a Latin Lover avec Salma Hayek, la star française se glisse dans la peau d'un homme entretenu depuis des années par une riche héritière mais qui se fait brutalement larguer. Pour se glisser dans la peau de ce "vieux beau" affublé de jolies poignées d'amour et qui aime parader au bord de la piscine, il a dû prendre quelques kilos...

Sur le plateau de l'émission Télématin le 17 avril 2019 sur France 2, Kad Merad a répondu à la question de son grand ami Olivier Baroux qui se demandait comment il avait pris tous ces kilos, douze pour être précis. "Mon papa fait bien le couscous. J'ai appelé mon père pour lui demander s'il pouvait le faire tous les jours, répond le comédien. J'ai donc été souvent chez mon papa, mais surtout j'ai fait attention à rien. C'est ça qui est terrible : entre les bons desserts, les gros plats, pas de sport, il y avait un laisser-aller complet."

Une recette plutôt simple à réaliser ! Pour perdre du poids en revanche, la mission était plus compliquée : "Après, il a fallu faire attention à tout ce qui est bon mais qui peut faire tourner la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut surtout manger des protéines, j'ai fait un régime protéiné." Et du "sport, de la boxe", précise-t-il ensuite.