Kad Merad : "Dès que mon père ne me voit plus à la télé, il m'appelle !"

Le 2 mai 2018, Kad Merad sera à l'affiche du film Comme des rois. Une comédie dramatique pour laquelle il partage l'affiche avec Sylvie Testud. Invité sur Europe 1 à parler de son actualité le 22 avril dernier, le comédien en a profité pour évoquer sa relation avec son père, toujours très présent.

Dans ce nouveau long-métrage réalisé par Xabi Molia, l'acteur de 54 ans interprète un père de famille qui monte des petites arnaques avec son fils pour s'en sortir. Un scénario qui invite naturellement Kad Merad à se confier sur sa propre famille et son enfance. "Je viens d'un milieu où il n'y a pas d'artistes, pas d'acteurs. Je viens d'une banlieue pavillonnaire dans la belle ville de Ris-Orangis. J'en garde des souvenirs merveilleux !" témoigne t-il.

Angoissés de père en fils

La star confirme être proche de son père qui reste préoccupé par la carrière de son acteur de fils : "Il voit que je travaille pas mal en ce moment donc ça va, explique t-il. Mais dès qu'il ne me voit plus à la télé ou qu'il n'entend plus parler de moi, il m'appelle et me demande 'Ça va ? Tu n'as pas de problèmes ? Tu sais que tu as toujours une chambre à la maison !' Je trouve ça merveilleux."

Un naturel inquiet qui serait héréditaire chez les Merad : "Je pense qu'il est angoissé, comme moi je le suis pour mon fils. C'est un truc de famille je pense." A l'acteur de conclure avec humour : "Rien que pour mon père, il ne faut surtout pas que je m'arrête de travailler !"