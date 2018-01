Kad Merad : Discret avec sa bien-aimée Julia Vignali au côté de Michèle Laroque

La promotion du film Brillantissime touche à sa fin puisque le film sort ce 17 janvier. Depuis des semaines, l'actrice et réalisatrice Michèle Laroque porte cette comédie à bout de bras à travers la France, faisant la démonstration de son charisme et affichant sa bonne humeur partout sur son passage. Le 15 janvier, elle était à Paris avec toute l'équipe du long métrage, soutenue par son bien-aimé François Baroin. Une belle brochette d'artistes a ainsi posé devant les photographes, applaudie par une salle conquise. Parmi la bande de Michèle, se distingue son grand copain, Kad Merad. La fête s'est ensuite poursuivie à L'Arc pour l'after party organisée par Five Eyes productions.

En 2011, Kad Merad dévoile sa première réalisation, Monsieur papa. Devant sa caméra, il a offert un beau rôle à Michèle Laroque. Six ans plus tard, c'est elle qui, en tant que metteur en scène, a choisi de filmer le célèbre héros de Bienvenue chez les Ch'tis. Le duo d'acteurs, tendre et complice, fonctionne à merveille sur grand écran dans cette romance sur le parcours d'une femme qui se remet de son divorce, adaptation de son spectacle à succès. Et si Michèle Laroque est venue avec sa moitié, Kad Merad aussi : l'animatrice Julia Vignali était de la fête, elle qui fait une apparition truculente dans Brillantissime. Conformément à leur réputation d'amoureux discrets, ils n'ont toutefois pas posé en couple, mais entouré de tous les comédiens : Pascal Elbé, Françoise Fabian, Marthe Villalonga, Nadège Beausson-Diagne, Julia Vignali et Pierre Palmade et Oriane Deschamps, qui n'est autre que la fille de Michèle Laroque.

Du côté des spectateurs VIP, se trouvaient le présentateur Thierry Ardisson, l'acteur et metteur en scène Michaël Cohen, l'influenceuse Jeanne Damas, la comédienne Naidra Ayadi, le chanteur Bénabar et bien sûr, celle qui a mis en scène Michèle Laroque et Pierre Palmade dans Ils s'aiment, Muriel Robin, venue avec sa compagne Anne Le Nen.

Brillantissime, en salles le 17 janvier 2018