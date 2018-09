Kad Merad et Olivier Baroux, retrouvailles sur les grands duos de l'humour

Ce vendredi 21 septembre 2018, France 3 diffuse On refait les plus grands duos d'humour. Cette émission a été enregistrée en mai au Théâtre de Paris. C'est Kad Merad qui joue les maîtres de cérémonie au milieu de cette joyeuse troupe qui interprète des sketchs cultes pendant près de deux heures. Et, cerise sur le gâteau, cette émission marque les retrouvailles sur scène d'un duo inoubliable, celui que formaient Kad et Olivier Baroux.

Les deux complices commencent très fort cette belle soirée en reprenant Télémagouilles, l'un des plus beaux sketchs des Inconnus. Malik Bentalha se joint à eux pour interpréter le rôle de Véronique, la candidate obsédée par Stéphanie de Monaco. Arielle Dombasle, décidément touche-à-tout, rejouera La Drague de Guy Bedos dans les bras d'Helena Noguerra. Pierre Ménès tâchera d'obtenir par tous les moyens son permis avec Patrick Bosso, dans un sketch de Jean Yanne. Michèle Laroque se disputera avec Pascal Elbé dans Noël en famille, extrait de la pièce Ils se sont aimés. Alain Chabat remettra un prix littéraire à Vincent Dedienne dans un numéro du duo culte Serrault et Poiret. Vincent Dedienne jouera également en compagnie de Tom Villa le fameux sketch de La Pintade signé Gérard et Toinette.

Les téléspectateurs retrouveront également Victoria Abril en compagnie de Jean-Baptiste Maunier, Pierre Richard et Guy Lecluyse, Aure Atika et Lionel Abelanski. Kad et O offriront un second sketch en reprenant Le Fakir de Pierre Dac.

Purepeople vous invite dans les coulisses de l'enregistrement de cette émission exceptionnelle. Notre photographe a pu immortaliser ces artistes sur scène et pendant leur préparation. Pour relever ce défi inédit, Pierre Ménès a pu, par exemple, compter sur le soutien de son épouse Mélissa Acosta. Parmi les spectateurs s'étaient glissées des personnalités comme Jamy Gourmaud, Vincent Ferniot, Mathieu Vergne (du groupe TF1 – époux de la journaliste Ophélie Meunier) et l'animateur radio Guillaume Pley, ainsi que les chanteurs Lukas Delcourt (révélé dans la Star Academy 3) et Joy Esther.