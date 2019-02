Kad Merad : Sa fulgurante perte de poids pour les César 2019 !

À quelques heures du coup d'envoi de la 44e cérémonie des César, Kad Merad est prêt. Autant mentalement que physiquement. Le maître de la soirée n'a rien laissé au hasard. Ce vendredi 22 février 2019, l'acolyte d'Olivier Baroux apparaîtra incroyablement aminci sur la scène de la salle Pleyel, à Paris.

Kad Merad prend son rôle très à coeur. Les semaines qui ont précédé la cérémonie des César 2019, l'humoriste de 54 ans a reçu nos confrères du Parisien dans sa loge. L'occasion pour lui de révéler qu'il a travaillé ces dernières semaines... sur sa perte de poids. L'amoureux de Julia Vignali s'est mis à la boxe et a suivi un régime hyper-protéiné élaboré avec un nutritionniste.

L'association sport et diète lui a permis de se délester d'une "dizaine de kilos" en l'espace d'un mois seulement. Une perte de poids express et surprenante ! "Si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Je vais être sur scène en costume, je devrai faire face aux imprévus... Je ne veux pas finir en apnée", confie Kad Merad.

Il faut dire que si Kad Merad, maître de cérémonie cette année, s'est mis la pression, c'est aussi parce qu'il succède à Manu Payet, Florence Foresti ou encore Antoine de Caunes qui ont fait le show. Pour le comédien, l'aventure ne fait que commencer. Quelques heures après les César, Kad Merad quittera paris pour Los Angeles. Sur place, il commentera les Oscars pour Canal+. "Ce sera ma récréation et ma récompense. Contrairement aux César, je n'ai rien préparé. Je vais juste interpeller Brad Pitt et me prendre des vents !", s'amuse-t-il.