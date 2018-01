Kaia et Presley Gerber, Brooklyn Beckham... : Révélations mode de 2017

L'autre enfant de star des Model of the Year Awards 2017 s'appelle Brooklyn Beckham ! Le fils de David et Victoria Beckham (18 ans également) est, selon le vote populaire, la célébrité mannequin masculine de l'année. Les professionnels lui ont préféré le rappeur A$AP Rocky. Les deux hommes ont éclipsé les acteurs Ansel Elgort (Baby Driver) et Robert Pattinson, l'égérie de Louis Vuitton et fils de Will Smith, Jaden Smith, ainsi que Pharrell Williams.

Les top models de l'année Adwoa Aboah et Bella Hadid, Rihanna et Zendaya figurent également au palmarès des Model of the Year 2017.

Rendez-vous sur models.com pour découvrir la liste des heureux lauréats !