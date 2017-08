Kaia Gerber : La fille de Cindy Crawford, canon avec le fils d'Isabelle Adjani

L'industrie de la mode adore les mannequins enfants de stars ! Une obsession qui profite à la fille de Cindy Crawford, qui ajoute à son book une nouvelle campagne publicitaire : Kaia, 15 ans, forme avec le fils d'Isabelle Adjani, un bien charmant duo...

Kaia Gerber et Gabriel-Kane Day-Lewis sont les nouveaux visages d'Hudson Jeans ! La marque britannique vient de dévoiler les images de sa campagne pour la saison automne 2017, une série photo et une vidéo en noir et blanc sur lesquelles apparaissent les deux jeunes gens. Kaia et Gabriel-Kane ont été photographiés par le Français Patrick Demarchelier.

Kaia Gerber et Gabriel-Kane Day-Lewis se connaissent, par le biais du grand frère de l'adolescente ! Presley Gerber, 18 ans, et le fils d'Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis sont amis. Ils ont tous les deux participé à plusieurs défilés et campagnes publicitaires de la maison italienne Dolce & Gabbana.

La rentrée approche pour la planète Mode. En attendant, Kaia et Gabriel-Kane profitent de la fin de leurs vacances. La première les passe à la plage, accompagnée d'amis.