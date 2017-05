Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford : "J'ai toujours rêvé d'être comme elle"

C'est indéniable, Kaia Gerber a hérité du talent de sa célèbre maman. La fille du super top model Cindy Crawford possède le même irrésistible minois et la silhouette irréprochable de sa mère.

À tel point qu'il n'est pas rare de voir les médias les comparer l'une et l'autre, ce qui pourrait ne pas toujours être facile à vivre pour la jolie adolescente de 15 ans qui tente de percer dans le milieu, sans vivre dans l'ombre de sa génitrice. Mais la petite soeur de Presley Gerber préfère prendre de la hauteur. L'héritage de sa mère ? Elle est fière de le revendiquer !

"J'ai toujours adoré les années 90. Je regarde les photos souvenirs de ma mère, à l'époque elle avait presque mon âge. On ne va pas se mentir, on a beaucoup de points communs, et j'ai toujours essayé de lui ressembler. À mes yeux, c'est la plus cool et la plus gentille du monde. Je sais que c'est ma mère mais nous sommes très bonnes amies. Plus je grandis et plus on est proche. Je ne fais pas du tout la guerre à mes parents comme les autres adolescents. Nous sommes très proches et j'ai toujours rêvé d'être comme elle", a-t-elle confié lors d'une interview pour le magazine Byrdie.

L'avantage d'avoir sa mère dans le milieu, c'est qu'elle est on ne peut mieux placée pour lui donner de bons conseils. "Ma mère a une grande influence sur ma routine beauté. Le meilleur qu'elle ait pu me donner, c'est que le mieux est l'ennemi du bien, parce qu'elle-même est très naturelle. Elle n'a pas besoin de beaucoup de temps pour se préparer, elle est très nature. J'ai pris ça d'elle, ça ne sert à rien d'être une diva. Le tout, c'est de rester simple", a-t-elle ajouté.

Aussi bien cadrée, la belle Kaia Gerber est bien partie pour briller, comme sa mère avant elle.

Coline Chavaroche