Kaia Gerber : La fille de Cindy Crawford, trop sexy pour son âge ?

Comme à chacun de ses partages, Kaia Gerber affole son compteur de like. En commentaires, d'autres Instagrameurs animent un débat sur la nature du cliché. À l'image de Kylie Jenner avant sa majorité, l'adolescente adopte une attitude trop sexy pour son âge.

"Un peu provocant pour une fille de 15 ans ?", "Tu as 15 ans, calme-toi", "Tu es bien trop jeune pour poser ainsi sur les réseaux sociaux", lit-on dans les commentaires du selfie. Une réaction de l'intéressée et de sa mère, le top model Cindy Crawford, se font attendre.

D'autres followers de Kaia admirent la ressemblance entre les deux femmes. "Je regarde les photos souvenirs de ma mère, à l'époque elle avait presque mon âge. On ne va pas se mentir, on a beaucoup de points communs, et j'ai toujours essayé de lui ressembler", a récemment confié la plus jeune concernant sa maman au magazine Byrdie. Son début de carrière de mannequin prometteur la mènera peut-être vers les sommets de la planète Mode, où Cindy Crawford et ses amies supermodels ont longtemps séjourné...