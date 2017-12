Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), hystérique, annonce ses nouvelles fiançailles

Dans une seconde vidéo tout aussi étonnante, le couple est vu en train de danser avant de se déclarer son amour mutuel. "Dans la vie, il n'y a rien comme danser juste après s'être fiancé. La pureté et la grâce du moment sont inexplicables, c'est vraiment comme si la vie était un ballon qui rebondissait sur le zéphyr le plus doux. Ma chérie, tout ce que je veux, c'est être un ballon qui rebondit, qui tangue et qui coule dans la vie ensemble. Tu es mon tout", a écrit le jeune homme de 26 ans.