Kamel Guenfoud (Nicky Larson) : Incarcéré pour violences conjugales

Kamel Guenfoud dort désormais derrière les barreaux de sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne). L'acteur, vu cette année dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon, a été incarcéré en avril 2019. Accusé de violences conjugales, il a pris du ferme.

Comme le dévoile Closer, Kamel Guenfoud a été condamné à un an de prison dont six mois ferme. L'acteur, également spécialiste des sports de combat et coach ayant travaillé pour Nabilla Benattia, s'est rendu coupable de "violences conjugales, coups et blessures", assure le magazine. Les faits reprochés se sont déroulés à la fin du mois d'avril lorsque l'acteur est allé dîner dans un palace parisien avec des amis et sa compagne. Le repas a pris une tournure dramatique lorsque Kamel Guenfoud s'est emporté, s'en prenant alors physiquement à sa chérie, également mère de son deuxième enfant.

"Après avoir tenté de la déshabiller dans l'enceinte du restaurant pour l'humilier, l'acteur lui a crié dessus avant de lui donner des coups", écrit le magazine. Dans la foulée, Kamel Guenfoud s'en prend également à une serveuse et à un client. Les choses dérapent encore plus lorsqu'il se met à la poursuite de sa compagne, laquelle avait pris la fuite pour trouver refuge dans une boutique... dont il détruira la vitrine !

L'homme violent, déjà sous le coup de cinq mains courantes de la part de sa compagne, sera finalement plaqué au sol et arrêté par la police. Son incarcération se fera dans la foulée puisqu'il avait été jugé en comparution immédiate. Closer ajoute que Kamel Guenfoud avait "déjà été condamné pour des violences conjugales envers la mère de son premier enfant".

L'acteur et coach a récemment tourné dans le film La Daronne aux côtés d'Isabelle Huppert. Nul doute qu'il n'est pas près de rejouer de sitôt...