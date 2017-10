Kamel Ouali harcelé sexuellement : "On m'a sollicité plusieurs fois"

Mercredi 18 octobre, Kamel Ouali était le nouvel invité du QHM de Puremédias.com. Le juré de la France a un incroyable talent sur M6 a bien sûr évoqué la nouvelle saison du programme mais il a aussi parlé de différents sujets d'actualité. En réponse à une question concernant le scandale Harvey Weinstein, le brun de 45 ans a fait une confidence : il a lui-même déjà été harcelé.

À l'instar de Stéphane Plaza, le danseur et chorégraphe a dévoilé qu'on lui avait déjà proposé de coucher pour réussir. "Je ne dirais pas qui c'était mais plus jeune, quand je dansais mais que je n'étais pas encore chorégraphe, on m'a sollicité plusieurs fois. Je n'ai jamais accepté", commence-t-il. Puis, il poursuit : "Quelques années plus tard, j'ai dit à cette personne : 'Tu vois, je n'ai pas eu besoin de coucher pour réussir' et cette personne a répondu : 'Ouais mais tu aurais pu aller beaucoup plus vite.'"

Déclarant également avoir plusieurs fois constaté que c'était "pareil" pour les danseuses qu'il voit régulièrement se faire draguer, Kamel Ouali est en tout cas heureux que les personnes victimes de harcèlement osent enfin prendre la parole. "Je trouve ça dramatique que ça se fasse si tard quand on voit toutes ces stars qui se sont fait emmerder par ce connard [Harvey Weinstein, ndlr]. Mais il vaut mieux tard que jamais", a-t-il conclu sur le sujet.