Kamila et Noré (Moundir 3) : Le nombre de kilos qu'ils ont perdus !

Après avoir participé à Secret Story 11 (en 2017), Noré et Kamila ont accepté de tourner une nouvelle émission. Le couple a intégré le casting de Moundir et les apprentis aventuriers 3 (W9). Ils devaient donc apprendre à survivre sur une île déserte et relever des épreuves physiques. Sans surprise, les anciens habitants de la Maison des Secrets ont perdu du poids lors du tournage.

"J'ai perdu 4 kilos", a admis la jolie brune auprès de Purepeople. Toutefois, Kamila n'a pas tardé à les reprendre : "On revient de vacances [le couple était aux Maldives, NDLR] et je me suis fait plaisir. J'ai repris mes 4 kilos." De son côté, Noré a déclaré : "J'ai perdu entre 3 et 4 kilos."

Il a également dévoilé ce qui avait été le plus difficile pour lui dans Moundir et les apprentis aventuriers 3 : "De savoir qu'on n'a pas de confort, qu'on est privé de nourriture et qu'on ne peut pas en avoir à volonté comme à la maison, c'est compliqué."

