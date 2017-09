Kamila et Noré (Secret Story 11), déjà la rupture ? L'annonce choc...

Cette onzième saison de Secret Story est placée sous le signe de l'amour. En effet, deux couples se cachent au sein de la Maison des Secrets, décorée en Campus. Kamila et Noré, mariés depuis trois ans, et Charlène et Benoît, amoureux depuis trois ans aussi. Afin de protéger leurs secrets respectifs, La Voix a proposé aux deux duos de faire croire à une idylle naissante entre Kamila et Benoît. Mais, au fil de l'aventure, les couples font face à diverses complications...

Si Charlène et Benoît ne semblent plus sur la même longueur d'onde – le beau gosse se rapprochant dangereusement de Barbara –, Kamila et Noré profitent du moindre instant pour se déclarer leur amour. Mais alors que les jeunes mariés de Marseille ont conquis les téléspectateurs, leur couple pourrait bien connaître l'orage.