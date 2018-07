Kamila (Secret Story 11) cambriolée : "Ce qui fait encore plus mal c'est que..."

Il y a quelques jours, Kamila fêtait son anniversaire. À cette occasion, son mari Noré lui a organisé une belle fête à laquelle il a invité ses proches. Elle a notamment retrouvé ses amis de Secret Story 11 Bryan, Charlène, Benoît et Jordan. Ces derniers sont d'ailleurs restés auprès des tourtereaux pour passer encore un peu de bon temps. Ils sont notamment sortis dans la nuit du 15 juillet 2018, jour de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du monde. C'est ce moment-là qu'ont choisi des individus mal intentionnés pour s'introduire dans leur habitation afin de les cambrioler.

Une mésaventure que Kamila a racontée sur Snapchat le mardi suivant. "Beaucoup ont remarqué que ça fait deux jours que je ne snape pas, c'était volontaire. Je n'ai pas été très bien depuis hier à vrai dire, puisqu'on est sortis avant-hier soir tous ensemble, et en rentrant on a eu une très mauvaise surprise, on s'est fait cambrioler", a-t-elle confié dans un premier temps.

La belle brune – récemment vue dans Moundir et les apprentis aventuriers 3 (W9) – a ensuite expliqué qu'elle avait été la principale visée dans ce cambriolage : "C'est la première fois que ça m'arrive. Ce qui fait encore plus mal, c'est que c'était moi qui étais ciblée car on n'a volé que moi. Tous mes cadeaux d'anniversaire que j'ai pu recevoir ont été dérobés, toutes mes affaires personnelles, mes sacs, mes pierres, enfin bref tout a été pris ! C'est lâche ! Mais ce n'est pas ce qui va m'empêcher de vivre, ce qui va me traumatiser non plus. (...) C'est juste dégueulasse. Dans la vie, il y a deux justices, celle de l'homme qui est en train de faire son travail, et puis surtout la justice divine."

Si Kamila songeait à quitter ses réseaux sociaux afin de ne plus rien dévoiler de sa vie, elle a finalement pris la décision de ne pas se cacher, ni se laisser abattre. Pour rappel, elle n'est pas la seule candidate à s'être fait cambrioler. Jazz et Laurent ont aussi vécu cette mésaventure et ont ainsi pris la décision de déménager à Dubaï. On pense également à Sarah Fraisou.