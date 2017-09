Kamila (Secret Story 11) énervée contre Noré : La remarque qui ne passe pas !

Difficile de dissimuler une histoire d'amour dans Secret Story (NT1) et Noré, candidat de cette onzième édition, en sait quelque chose. Le Marseillais de 29 ans a en effet parfois bien du mal à ne pas regarder amoureusement sa Kamila chérie ou à lui faire certaines remarques familières comme en témoigne une nouvelle vidéo dévoilée sur le site officiel de l'émission.

La divine brune de 23 ans a en effet dû essuyer une réflexion de son mari concernant la tenue qu'elle avait choisie, alors que d'autres habitants de la Maison des Secrets étaient dans la même pièce. Une situation qui l'a fortement agacée car elle craignait que cela mette en péril leur secret ("Nous sommes mariés"). Mais Kamila n'est pas restée fâchée bien longtemps. Une fois à l'abri des regards, elle n'a pu s'empêcher d'échanger un baiser avec son cher et tendre. Un moment Nutella qui fait plaisir à voir !

Ce n'est pas la première fois que le secret des tourtereaux est en danger. Pour rappel, les couples Kamila/Noré et Benoît/Charlène ont reçu une mission exceptionnelle afin que leurs camarades ne se doutent pas de leurs idylles.

Kamila et Benoît doivent feindre de se rapprocher grâce à l'aide de leurs conjoints respectifs. Et récemment, ils ont cru bon de parler de leur stratégie en pleine journée. Mais ils l'ont bien vite regretté car Bryan se trouvait dans la pièce au même moment des faits et il a semble-t-il tout entendu.

