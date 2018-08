Kamila (Secret Story) : Sa magnifique déclaration d'amour à Noré pour leur 9 ans

C'est une Kamila amoureuse et pleine de bons sentiments qui est apparue sur Instagram ce vendredi 17 août 2018. La belle brune, plus épanouie que jamais, a le coeur à la fête, et pour cause, elle célèbre avec son chéri Noré, leur neuf ans de relation. Une bonne nouvelle après avoir vécu l'horreur. En effet, il y a plusieurs semaines, les amoureux se sont fait cambrioler leur nid douillet à Marseille. Une mésaventure qui les ont poussé à ne plus s'exposer sur les réseaux sociaux...

Mais à l'occasion d'un tel événement, comme leur anniversaire, Kamila n'a pas résisté à l'envie de partager son bonheur avec ses abonnés. Elle a donc dévoilé une photo d'elle et son chéri complices en train de profiter de leurs vacances à Monaco. L'ancienne colocataire de Laura et Alain dans la Maison des Secrets accompagne sa publication d'une légende qui en dit long sur ce qu'elle ressent pour Noré : "Nine years of love. 9 ans que j'ai offert mon coeur à cet homme, qui en prend soin chaque jour que Dieu fasse. En route vers nos 10 ans maintenant. Je t'aime plus qu'hier et moins que demain, mon premier et dernier amour."

Pour rappel, le couple a été révélé au grand public en participant à l'émission de télé-réalité Secret Story en 2017. Noré est ressorti grand gagnant du programme présenté par Christophe Beaugrand. Depuis, ils se sont éloignés de la télé, malgré un bref passage dans Moundir et les apprentis aventuriers, et se sont reconvertis en tant qu'influenceurs.