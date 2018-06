Kanye West, atteint d'une maladie : "Je n'ai été diagnotisqué qu'à 39 ans"

"Je n'ai été diagnostiqué qu'à 39 ans... pour une maladie mentale", confie Kanye West à Big Boy. Le mari de Kim Kardashian et papa de trois enfants (North, Saint et Chicago West) se veut quand même optimiste : "Je suis béni et privilégié ! Pense aux gens qui ont des problèmes d'ordre mental et qui ne sont pas Kanye West et ne peuvent pas [faire cet album] et doivent faire comme si tout allait bien. Pense à quelqu'un qui ferait sur son lieu de travail ce que j'ai fait chez TMZ, mais le mardi matin ils s'y rendent et ont perdu leur job. C'est pour ça que Dieu m'a mis ça, à 40 ans."

L'illustration de ye est une photo des montagnes de la vallée de Jackson Hole, où Kanye West a réalisé son album, légendée par la phrase suivante : "Je déteste être bipolaire, c'est génial."

North West (bientôt 5 ans) est déjà fan de l'opus. Elle maîtrise parfaitement le refrain de sa chanson préférée, No Mistake.