Kanye West : Généreux avec la chérie de Caitlyn Jenner, fin de la brouille ?

"J'ai beaucoup d'enfants mais parfois, simplement à cause des circonstances, garder une relation proche avec eux est très difficile. Ils ont tous des vies. Ils sont passés à autre chose", a récemment confié Caitlyn Jenner. L'ex-mari de Kris Jenner s'est également éloignée de ses anciennes belles-filles, Kourtney, Kim et Khloé Kardashian. Elle reste en revanche en bons termes avec Kanye West, qui gâte sa protégée Sophia Hutchins.

Kanye West a fait son retour sur Twitter le 13 avril dernier et permet à ses plus de 28 millions d'abonnés de suivre ses aventures. Mercredi 29 août 2018, il y a publié l'extrait d'une conversation SMS avec Caitlyn Jenner. L'ex-beau-père de son épouse Kim Kardashian lui a adressé une photo de son amie, Sophia Hutchins, toute de YEEZY vêtue et observant un coucher de soleil.

"Sophia a adoré les premiers looks que ton équipe a envoyés et ne portait que du YEEZY pour sa tenue de voyage aujourd'hui", écrit Caitlyn Jenner dans son message à Kanye. "On adore tes looks !!! Merci encore." A ces remerciements, le créateur a simplement répondu : "Génial. De rien."